Cairo si tiene stretto il Toro: “Non quoto e non lo vendo”

Urbano Cairo si tiene stretto il Toro. “Non ho nessuna intenzione di quotare il Torino, anche se in questi ultimi 5 anni ha avuto buoni risultati, non è una cosa a cui ho mai pensato. Non è di attualità”. Così il presidente del club granata, durante l’assemblea della Cairo Communication, ha risposto ad un azionista che lo interpellava sul tema. “Non è una cosa della Cairo, è personale e cerco di gestirla al meglio delle possibilità”, gli ha comunque ricordato.

NESSUNA INTENZIONE DI VENDERE IL TORO

Cairo è stato interpellato anche su una possibile cessione: “Non ho nessuna intenzione di venderlo – ha risposto -. Ho preso un buon allenatore, che è Mazzarri, facendo una squadra lui penso possa fare buoni risultati. L’obiettivo è di fare bene con il Torino”.