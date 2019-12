Cairo: “Torino, cerco di fare il massimo per dare soddisfazioni ai tifosi”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha inviato ai tifosi granata, tramite un video-messaggio sul sito ufficiale del club, i propri auguri di Natale di buon anno nuovo. “Carissimi tifosi del Toro – ha esordito il patron – volevo farvi un augurio di buon Natale e di buon Anno e anche di buon decennio, visto che parte un nuovo decennio“. “Io sto cercando di fare il meglio, il meglio per il Toro. Al Toro sono molto legato. Cerco di fare veramente di fare il massimo per soddisfare voi, per darvi gioie, per darvi soddisfazioni – ha poi detto Cairo –. A volte non ci riesco ma sappiate che da parte mia c’è sempre una voglia forte e una grande determinazione per ottenere risultati. Poi a volte non ce la si fa. Però ci proviamo, ci riproviamo mai, non molliamo mai perché questa è la grande caratteristica di noi del Toro. Quindi ancora tanti auguri alle vostre famiglie, ai vostri figli, alle vostre mamme a tutti quanti. Buon Natale, buon anno e buon decennio. Tantissimi auguri, un abbraccio a tutti. Forza Toro. Sempre Forza Toro”.