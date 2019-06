“Siamo pronti”. Le parole di Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, si riferiscono all’eventualità che l’Uefa escluda il Milan dalle coppe spianando così la strada al Torino in Europa League.

“Faremo tutto ciò che è necessario per ben figurare – assicura il patron granata -. Ma, al momento, preferisco non dire nulla”. Resta la consapevolezza di aver disputato una stagione straordinaria: “Avremmo meritato di essere in Europa”.