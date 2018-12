Cairo: “Troppi errori nei derby. Var? Se non è sudditanza allora è sfortuna”

Il patron granata: "Con i bianconeri noi spesso penalizzati. Non meritavamo di perdere"

“Le cose che penso relativamente alla Var le ho già dette. Quando parlavo di sudditanza psicologica nei confronti della Juventus, lo dicevo perché esaminando gli ultimi dodici derby almeno in otto siamo stati penalizzati. Inizia sempre per ‘esse’, se non è sudditanza sarà sfortuna”. Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’oro al Coni.

“CON LA JUVE NON MERITAVAMO DI PERDERE”

In merito alla stracittadina, Cairo ha commentato: “Con la Juve non meritavamo di perdere“. E gli obiettivi del Torino? “Siamo solo alla 16esima giornata – ha aggiunto – abbiamo tantissime partite da giocare, la classifica è molto corta.

“ORA CONFERMIAMO FURORE”

Dopo due belle prestazioni che purtroppo hanno dato pochi punti, ma una sensazione di un Torino molto forte contro il Milan e anche contro la Juve dove non meritavamo di perdere, mi aspetto che nelle prossime tre partite fino alla sosta ci sia una conferma dell’atteggiamento e del furore visto in queste partite, e che mi ha fatto veramente grande impressione

I BIANCONERI HANNO UCCISO CAMPIONATO

“La Juve ha ucciso il campionato? Mi sembra di sì. È l’ottavo anno che sta vincendo a mani basse, il che non è bello anche per i tifosi juventini che magari vorrebbe meno distacchi dalla seconda. Comunque usiamo di più questa Var” ha poi aggiunto il presidente del Torino.