Caitlin Rice, la fitness girl regina dei social

La bella modella californiana fa il pieno di like su Instagram grazie a un fisico da urlo

È una regina indiscussa dei social, con un profilo Instagram che ha da tempo superato il milione di followers e viaggia spedito verso i due. Il segreto è nel suo corpo perfetto, modellato e tonificato da ore e ore di incessanti esercizi in palestra.

Per diventare una body influencer Caitlin Rice ha investito tempo e risorse. Dalle sua palestre di San Diego e del Texas, ormai, è diventata un’abituale compagna di esercizi per migliaia e migliaia di appassionati. Non solo maschietti: anche tante donne seguono i suoi consigli.

Il risultato dei programmi di allenamento è Caitlin in persona, con il suo corpo perfetto e le sue sinuosità da urlo. E dove non può arrivare la ginnastica, ha provveduto il chirurgo a correggere qualche difettuccio, o a far lievitare qualche curva.