Cala il buio: due escursionisti bloccati a quota 2.100 metri nel vallone del Ribordone

Intervento in corso da parte del soccorso alpino

Due escursionisti sono rimasti bloccati a quota 2.100 metri su sperone di rocce nel vallone del Ribordone (To). Il buio ha di fatto arrestato il loro cammino e, ora, sono in atteso dell’intervento di recupero da parte delle squadre del soccorso alpino, che li stanno raggiungendo via terra.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 19: i tecnici, a quanto si apprende, sono a circa 200 metri di dislivello dagli escursionisti. L’intervento si protrarrà ancora a lungo anche perché il terreno è particolarmente impervio.