Cala la zappa e la mente vola

Se parli di riluttanza dei giovani ad accettare lavori manuali impegnativi, ti arrivano da sinistra accuse di qualunquismo, della serie “prova tu a spaccarti la schiena per otto ore invece di stare alla scrivania”. Eppure se c’è un argomento qualunquista è quello delle schiene spaccate e della non-fatica intellettuale. Oggi nessuno si spacca più la schiena se non (pagando) nelle palestre, e questo è uno dei lati più assurdi della nostra società, in cui le madame sudano per ore sui tapis roulants dei centri ginnici e poi posteggiano in seconda fila i loro Suv (e, se potessero, entrerebbero direttamente in auto nei negozi) per non far due passi. Se la gente dedicasse più tempo alla cultura e meno al culturismo, capirebbe molte cose. Che un corpo, per curato che sia, decade inesorabilmente col tempo, la mente no. Che un lavoro manuale lascia il pensiero libero di riflettere, paragonare, capire. Un lavoro al computer no. Ma molti giovani oggi cercano solo un “posto”, o al limite un “lavoro figo”, di quelli cravattone e benefit da poter spatussare con gli amici all’apericena. La Zetabi, un’azienda che organizzava stages per animatori nei villaggi turistici, ha smesso perché non aveva richieste, nonostante il lavoro a fine corso fosse garantito al 100%. Gli allievi lo trovavano troppo faticoso. Si devono fare straordinari, accettare mansioni diverse, essere sempre disponibili, e le chances di carriera sono minime. Capito? Non importa che si lavori in posti paradisiaci, fra bella gente, e ben pagati. Che s’impari a far mille cose, a diventar simpatici, a risolvere problemi improvvisi. Manca la garanzia del posto a vita. Manca la carriera automatica. Checco Zalone docet.

