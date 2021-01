Calano i ricoveri ma aumentano gli infetti: il Piemonte confermato in zona arancione

Il Piemonte resta in arancione. Non che le aspettative fossero altre, ma le restrizioni dell’ultima ordinanza firmata dal ministro Speranza non saranno meno rigide fino, almeno, all’inizio di febbraio. Tra l’11 e il 17 gennaio sono calate le diagnosi di contagio rispetto alla settimana precedente, ma la soglia di prudenza resta alta. I nuovi casi segnalati all’Iss sono stati 5.178, ovvero, il 24% in meno rispetto alla settimana dal 4 al 10 gennaio, pari a un’incidenza di 119 abitanti ogni 100mila e di questi il 40% asintomatico.

