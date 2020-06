Dopo il calcetto anche il tennis. Due campi per la cittadella Nida

Dopo il calcetto il tennis. Ecco dunque un altro importante tassello nell’incredibile puzzle della cittadella Nida di Falchera. Già inaugurati i quattro campi da calcio a cinque, ora sono pronti all’uso anche due campi per giocare a tennis. «Il sogno della Nazionale Italiana dell’Amicizia continua», afferma entusiasta Walter Galliano, il capitano. Un impianto, quello della Falchera in via degli Ulivi, che prende il nome della piccola Bea ed è rinato dal degrado grazie soprattutto all’impegno della onlus Nazionale Italiana dell’Amicizia. In un posto per anni reso inutilizzabile da incuria e abbandono, ora si è tornati a fare sport.

