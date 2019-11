Campidoglio, la crisi dei negozi. «Colpa di ciclabile e strisce blu»

Commercio sempre più in crisi in borgo Campidoglio con l’avvento della ciclabile e delle strisce gialloblù. Almeno 20 le attività che hanno chiuso i battenti solo nell’ultimo anno e mezzo, e altri 7-8 negozi storici tireranno giù le serrande entro fine anno. È il tragico bilancio fatto dal Centro Commerciale Naturale Campidoglio, che rappresenta un centinaio di commercianti del quartiere. «La mancanza di posti auto e la sosta a pagamento sono certo una delle cause di questa moria di negozi» spiega Vito Gioia, presidente del Ccnc.

Per il prossimo anno hanno già dato forfait la gioielleria Castoro in piazza Risorgimento, e altre due attività storiche di via Fabrizi: la merceria di Bruna, al civico 8, presente nel borgo dal 1938, e il prestigioso negozio di arredi per interni e tendaggi di alta gamma di Raffaella Settanni. Senza contare la torrefazione Maggiora, l’agenzia immobiliare di piazza Risorgimento e il negozio di verdura biologica di via Balme che hanno abbandonato Campidoglio già da un po’. «I residenti delle zone vicine preferiscano andare a fare acquisti altrove per non pagare il parcheggio» spiega Gioia che aveva già proposto un’estensione della sottozona e un taglio della tariffa. A risentirne maggiormente sono i negozianti che non vivono nel quartiere e si trovano a dover pagare ben 585 euro annuali di abbonamento.

«In compenso – sottolinea il direttore del Ccnc – stanno spuntando come funghi i minimarket etnici che spesso sono frequentati da ubriachi e generano un senso di insicurezza diffuso. In questo modo inoltre si deprezza anche il valore degli immobili». A ribadire la necessità di un intervento da parte dell’amministrazione, anche il comitato Torino Bcps: «Ci avevano promesso un rilancio commerciale e culturale del quartiere, invece hanno fatto solo le strisce blu e tanti saluti».