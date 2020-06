Calci al riccio per qualche like. «Un errore ma non è cattivo»

«Ha sbagliato, inutile negarlo. Ma certi commenti apparsi sui social fanno davvero male. È un ragazzo che ha sbagliato ma non è cattivo».

Il papà e i familiari del 14enne di Barbania cercano di spegnere le fiamme della polemica scoppiata in questi ultimi giorni. Da quando il video del riccio morto dopo essere stato usato come palla da calcio e poi abbandonato sui binari della ferrovia della Torino-Ceres, in via Biaune a Cirié, ha fatto il giro del web. A usarlo come palla è stato un 14enne di Barbania. Denunciato dai carabinieri e finito al centro di una raffica di insulti, di commenti colmi di rabbia per quanto accaduto.

