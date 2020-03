Calci piazzati e minuti finali. Longo e i difetti della difesa

Da quinta a quartultima. La classifica delle squadre che hanno subito meno gol rispecchia al meglio le difficoltà del Toro di oggi: i granata sono crollati, passando da avere la quinta miglior difesa alla quarta peggiore. Le reti subite sono 45, e mancano ancora 13 giornate da giocare, mentre un anno fa la formazione allenata da Mazzarri chiuse il torneo con 37 gol presi. Fanno così ancora più sorridere, amaro ovviamente, le parole del presidente Cairo in estate: «Nemmeno la Juve ha una difesa forte come la nostra». Perché, mesi fa, il patron si coccolava i suoi gioielli blindati e trattenuti: Izzo e Lyanco hanno firmato ricchi e lunghi prolungamenti, Nkoulou è rimasto nonostante sia stato a un passo dalla rottura definitiva, Djidji e Bremer avrebbero dovuto confermare quanto di buono fatto intravedere l’anno scorso. Niente di tutto questo è accaduto, e rispetto al campionato passato non c’è più il solo Moretti, rimasto comunque nello staff societario. Ed è proprio all’ex difensore che, ultimamente, il Toro si aggrappa per provare a risolvere i problemi in fase difensiva. Resta sempre in giacca e cravatta, ma al Filadelfia c’è anche lui a dare consigli ai suoi ex compagni.

