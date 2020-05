Calci e pugni alle auto in sosta, due arresti in via Leinì

Erano le 2 di domenica notte quando gli agenti della Squadra Volante sono stati chiamati a intervenire in via Leinì dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di due soggetti intenti a danneggiare le auto in sosta. Si trattava di due cittadini moldavi di 30 e 19 anni.

Alla vista dei poliziotti, i due hanno tentato di rifugiarsi all’interno di uno stabile. Bloccata ogni via di fuga, sono stati sottoposti a controllo. Il 19enne è risultato irregolare sul territorio nazionale mentre il suo connazionale annoverava numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

Entrambi erano stati visti poco prima rompere, con calci e pugni, gli specchietti di una decina di macchine. Un cittadino affacciato dal proprio balcone ha cercato di farli desistere, ma questi per tutta risposta hanno sferrato una serie di calci al portone del condominio Entrambi sono stati arrestati per danneggiamento aggravato e il 30enne, inoltre, per resistenza a pubblico ufficiale.