L'uomo è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia

Sfrecciavano a tutta velocità lungo corso Grosseto, a Torino, nonostante il semaforo rosso. Fermati dalla polizia in via Sospello, hanno reagito con calci, sputi e minacce all’indirizzo degli agenti.

In manette sono finiti due finiti due peruviani (un uomo di 32 anni e una donna di 25), completamente ubriachi. Il 32enne è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia poiché denunciato dalla compagna, che poi si era resa irreperibile subito dopo le violenze.