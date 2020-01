Il calcio al posto del freestyle: addio all’impianto olimpico

Nel febbraio del 2006 portò Sauze d’Oulx sotto gli occhi del mondo. A 14 anni di distanza, dell’impianto di freestyle, mai più utilizzato dopo le Olimpiadi, non c’è più traccia ormai da tempo. Ma finalmente si è deciso cosa lo sostituirà: un campo da calcio regolamentare. Scr Piemonte, la società di committenza della Regione, infatti ha aperto la procedura per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di riqualificazione dello “Stadio Olimpico Freestyle”, con termine di presentazione delle domande fissato a lunedì 27 gennaio.

Un impianto sportivo, quello per il calcio, che Sauze d’Oulx attende da anni, come spiega il sindaco Mauro Meneguzzi: «Questa è una notizia che attendevamo con impazienza perché sono oltre 10 anni che ne parliamo». Una buona notizia non solo per le società sportive locali, ma anche per il turismo visto che «il centro sportivo potrà essere utilizzato anche da squadre di calcio professionistico, auspichiamo anche straniere» interessate a un tradizionale ritiro estivo in montagna. Un po’ come successe qualche anno fa a Bardonecchia che ospitò la Juventus.

«Si tratta – prosegue il sindaco – di un intervento importante che ammonta a due milioni e 114mila euro di compensazioni olimpiche». Il nuovo campo da calcio sorgerà quindi nell’area attualmente occupata dall’ecocentro, nei pressi della pala eolica privata, facilmente accessibile dalla strada provinciale 214. L’intervento quindi comporterà lo spostamento dell’ecocentro: «Sarà rilocalizzato – annuncia il sindaco – in una nuova area lungo via Monfol».

L’impianto sportivo avrà un campo in erba sintetica, conforme alle norme Coni, e sarà completo di spogliatoi per atleti e arbitri, servizi igienici, infermeria, locali tecnici e parcheggi. Una volta affidati i lavori, i tempi di realizzazione sono stati stabiliti in 18 mesi.