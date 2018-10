Allegri non si fida: “Guai a rilassarsi, con l’Udinese partita pericolosa”

Il mister non si sbilancia: uno tra Mandzukic e Dybala andrà in panchina, oppure giocheranno con Ronaldo

Domani la trasferta in Friuli

“Domani sarà una partita pericolosa, veniamo da 9 vittorie e potrebbe esserci rilassamento. Ma non ci sara’”. Massimiliano Allegri chiede concentrazione alla vigilia della trasferta della sua Juventus, impegnata domani a Udine prima della nuova sosta del campionato.

CHIUDERE BENE PER POI RIPOSARE

“Dobbiamo chiudere nel migliore dei modi queste prime 10 partite per poi riposare – sostiene l’allenatore bianconero -, quindi affrontare il secondo step di novembre. Domani affronteremo una squadra fisica, difficilmente a Udine vengono fuori belle partite: anche se sara’ brutta tecnicamente, dovremo portarla a casa”.

RONALDO E DYBALA? DEVONO SOLO CONOSCERSI MEGLIO

La convivenza tra Ronaldo e Dybala “non è questione di adattamento, ma di conoscersi meglio giocando insieme”. Non ci sono problemi di coesistenza, secondo Allegri, tra l’argentino e il portoghese. “Giocare senza centravanti sicuramente è diverso – ha aggiunto il tecnico bianconero -. Hanno giocato insieme Mandzukic, Ronaldo e Dybala, possono giocare insieme e capiterà ancora perché abbiamo tantissime partite e devo farli recuperare. Domani con l’Udinese? Uno tra Mandzukic e Dybala andrà in panchina, oppure giocheranno tutti e tre”.

CR7? GIUSTO CHE VENGA PROTETTO

E’ giusto che Cristiano Ronaldo venga protetto, perché è un momento delicato, ma lui è concentrato per fare bene”. Massimiliano Allegri parla così dell’attaccante portoghese, al centro delle cronache extrasportive per un presunto stupro del 2009, denunciato sull’onda del #metoo dalla modella americana Kathryn Mayorga presso una corte del Nevada. “Vedo Cristiano sereno, ieri ha fatto un buon allenamento”, aggiunge il tecnico bianconero alla vigilia della trasferta con l’Udinese. “Il Portogallo? Sapevo della Nazionale, ha concordato di non andarci col Ct e col presidente della Federazione…”.