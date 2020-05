Il calcio ci riprova. «Finire la stagione, donne comprese»

Al lavoro per farsi trovare pronti il prossimo 28 maggio, quando, come annunciato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, ci sarà una riunione tra le parti per decidere come e quando rimettere in moto la macchina del pallone. Il Cts, martedì scorso, aveva deliberato il nuovo protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi. Ieri, invece, il Consiglio Federale della Figc ha stabilito altri paletti.

LE DECISIONI

«Questo campionato s’ha da terminare». Così ha deciso ieri la Figc. Il Consiglio Federale ha stabilito che la stagione dovrà terminare entro il 31 agosto. Campionati professionistici (Serie A, Serie B e Serie C) da chiudere il 20 agosto, poi spazio alla Coppa Italia. Sto al calcio dilettantistico mentre sul calcio femminile, la federazione, ha voluto lasciare una porta aperta, equiparando la Serie A femminile ai campionati professionistici.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++