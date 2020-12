Per il calcio in faccia all’arrestato la procura ha aperto un’inchiesta

Sarà la procura, attraverso indagini che sono state disposte, ad accertare se un poliziotto abbia preso a calci, dopo un folle inseguimento in auto, un uomo di Moncalieri di 39 anni. La vicenda è emersa dopo un video amatoriale postato sul social Tik Tok da uno sconosciuto che, voce fuori campo, commenta: «Gliene stanno dando tante». L’antefatto una mezz’ora prima, quando in via Biagi, a Pasta di Rivalta, il conducente dell’auto aveva forzato quattro posti di blocco. Una prima volante lo aveva incrociato intorno alle 22 di sabato scorso in via Bertani, una seconda in strada del Portone. L’auto sfrecciava a 200 chilometri l’ora, e la polizia era stata costretta a spostarsi per non farsi speronare e travolgere, ogni volte che una volante cercava di interrompere la sua corsa. L’inseguimento è durato una ventina di minuti, fino all’epilogo, quando l’auto ha urtato una “pantera” e ha tentato nuovamente di fuggire. A quel punto si è accesa la telecamera del cellulare della persona che ha caricato il video sul social. Il conducente che nelle immagini viene estratto dall a vetturae immobilizzato a terra, è poi stato processato per direttissima: le accuse, resistenza e il possesso di trenta grammi di cocaina.

