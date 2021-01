Calcio femminile, trionfo Juve in Supercoppa: Fiorentina ko 2-0

La Juventus femminile si aggiudica la Supercoppa Italiana 2020: a Chiavari le ragazze bianconere hanno battuto 2-0 in finale la Fiorentina.

A decidere il match è stata la doppietta di Barbara Bonansea, in rete al 39′ e al 55′. Si tratta del secondo successo in questa competizione per la Juve dopo quello ottenuto nella scorsa stagione.

I COMPLIMENTI DELLA SINDACA APPENDINO: “RISULTATO PRESTIGIOSO”

Anche Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha voluto fare i complimenti alle ragazze della Juventus per il successo: “E’ un risultato prestigioso per la nostra città, ottenuto al termine di una bella e combattuta Final Four. Quanto mostrato in campo da tutte le squadre che hanno giocato la Supercoppa hanno offerto una bella immagine di sport al femminile e contribuito a favorire la promozione e la crescita del movimento calcistico delle donne nel Paese”.