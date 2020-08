Calcio. Il Toro presenta le nuove maglie per la stagione 2020-21

“Granata è una seconda pelle”. Con questo slogan il Torino ha presentato le nuove maglie casa e trasferta della stagione 2020-21, realizzate da Joma Italia. Kit che, come rende noto la società, sono stati prodotti in poliestere riciclato per limitare le emissioni di CO2 nell’ambiente.

LA PRIMA MAGLIA

Prima maglia rigorosamente granata con colletto bianco. Presente anche il disegno di un toro in rilievo che si posiziona sul fianco della divisa.

LA SECONDA DIVISA

“Total white”, invece, per la seconda maglia dei granata: tinta unita bianca ed un colletto rialzato dello stesso colore.