CALCIO. Inter battuta 2-0, al Torino lo scudetto Berretti

Granata campioni d’Italia nella categoria Berretti. Il Torino si è aggiudicato il titolo superando l’Inter per 2-0 nella finale scudetto per le società di serie A e B disputata, questo pomeriggio, sul campo di Novarello. La gara è stata decisa dalle reti di Moreo (che, nel primo tempo, ha trasformato un calcio di rigore decretato per fallo di mano di Vaghi, spiazzando il portiere avversario) e Leggero (suo, nella ripresa, il colpo di testa vincente su azione di calcio d’angolo). Per il club granata si tratta del secondo titolo giovanile della stagione dopo la Supercoppa conquistata dalla Primavera, squadra che è ancora in corsa per lo scudetto di categoria.

Il tabellino:

Torino-Inter 2-0

TORINO (3-5-2): Lewis; Siniega, Leggero, Laurenzi (35′ st Enrici); Bongiovanni, Garetto, Sandri (41′ st Niang), Cuoco (30′ st Rotella), Ricossa; Kone, Moreo (30′ st Ibrahimi). A disp. Fontana, Olivero, Ottone, Fiorio, Montenegro, Del Bianco, D’Ambrosio, Tassone. All. Capriolo.

INTER (4-4-2): Pozzer; Ballabio, Serpe, Vaghi, Colombini; Gianelli (34′ st Del Grosso), Vezzoni (18′ Chrysostomou st), Attys, Burgio; Rossi (18′ Vergani st), Mulattieri (34′ Fonseca st). A disp. Milani, Cirenei, Feltrin, Mancuso, Pojani, Sami, Confalonieri, Krasniqi. All. Corti.

ARBITRO: Rutella di Enna

MARCATORI: Moreo (rig.) 12′ pt; Leggero 31′ st.

NOTE. Ammoniti: Vaghi (I), Vezzoni (I) e Kone (T).