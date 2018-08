Calcio, Juve: Benatia e De Sciglio saltano il Villar

Ancora una dura mattinata di allenamento per la Juventus di Massimiliano Allegri alla Continassa, a una settimana dal debutto in campionato in casa del Chievo. Per i bianconeri allenamento intenso con la palla e sessioni di 1vs1, 2vs2, 3vs3 e 4vs4. Domani effettueranno un allenamento al mattino e poi, nel primo pomeriggio, partiranno per Villar Perosa per la tradizionale partitella “in famiglia”, per la quale non saranno disponibili Benatia e De Sciglio, fermi a causa di un affaticamento muscolare.