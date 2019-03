Costretto ad uscire al minuto 31' della sfida tra il Portogallo e la Serbia per via di un problema muscolare

Cristiano Ronaldo è stato costretto ad uscire al minuto 31′ della sfida tra il Portogallo e la Serbia – match valido per le qualificazioni a Euro 2020 – per via di un problema muscolare alla coscia destra. Domani gli accertamenti: CR7 rischia di saltare le prossime gare di campionato. L’intero mondo Juventus è in apprensione.