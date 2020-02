Il calcio, le ragazze, il fumo: quanto è difficile crescere

Sono ragazzini con un gelato in mano, con lo zaino in spalla verso il mare. Sono figli e sono fratelli. Sono adolescenti che fumano una sigaretta o rollano una canna. Sono fragili e sono sospesi. Sono felici e disperati come si può esserlo a quella età. Cercano di capire il proprio corpo che cambia, aspettano di avere una ragazza che gli faccia “un pesce in mano”, meglio se con la sinistra. Inseguono la vita, inciampano nella morte. Sono giovanissimi.

Non stanno alle Vele di Scampia, ma neppure al Vomero, i “Giovanissimi” (NN Editore, 16 euro) di Alessio Forgione, fotografati così in una Napoli che non è stereotipo ma racconto vero e vibrante. Vanno a scuola e giocano a calcio Marocco, Gioiello, Fusco, Grosso, nella categoria “giovanissimi” appunto. Marocco, soprannominato così per i capelli ricci e la pelle scura, è l’io narrante, ha quindici anni e al liceo si annoia. Vive solo con il padre, in una routine di cene, silenzi, rabbia disperata che esplode, messaggi silenziosi, uno spegnere la luce che è il loro modo di dirsi “ti voglio bene”. La madre non c’è, se n’è andata anni prima. Marocco ne insegue il ricordo e il fantasma, l’ama di un amore incrollabile perché ancora a una domanda, ossia come sia possibile lasciare chi si ama. Gioca regista, nella sua squadra, va a un provino pensando che diventare un calciatore famoso servirebbe a sua madre per avere notizie di lui. Legge Dylan Dog che nasconde in mezzo al libro di storia e riviste che parlano di Ufo e fatti paranormali.

Marocco ha un amico, che non è perfetto ma gli vuole bene, Lunno, sedicenne che non gioca a calcio e non va a scuola. Insieme iniziano un piccolo traffico di “fumo”. Marocco è innamorato di Maria Rosaria, ma lei sceglie Lunno. Finisce per innamorarsi di Serena, la cugina di Maria Rosaria, ma quanto è difficile dire “ti amo”, quanto è difficile comprendere quale sentimento si agita nel corpo, quando si cresce, quando si passa attraverso le giornate di scuola difficili, un campionato che non va bene, la solitudine che si incolla alla pelle come una malattia, ma pensando che “avere una ragazza che ti piace è bello”. Anche se il destino reclama il suo dazio, con le tragedie di Gioiello e di Fusco, morire o ammazzare. E un’estate da far passare, con il sogno della vacanza con lei, perché è l’estate in cui si diventa forse adulti. Un sogno cui correre incontro, su un motorino mezzo scassato assieme a Lunno, perché il mondo è lì. Su una strada piena di buche, di ostacoli. E quella rabbia nel cuore si capisce che in fondo ha la stessa forza e lo stesso suono dell’amore, di una voglia disperata di amore, di vita, di essere grandi. E il destino resta lì, in agguato.