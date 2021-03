E’ morto oggi a Trieste, stroncato da un infarto, Marino Lombardo, ex giocatore del Toro che vinse lo scudetto nel 1976. Aveva 70 anni. Ha giocato in tutto 126 partite di cui 92 in Serie A con i granata.

Il club granata ha espresso il suo cordoglio per la triste vicenda: «Tutto il Torino si stringe commosso attorno alla famiglia Lombardo nel ricordo di un grande protagonista della storia granata. Ciao Marino, mancherai a tanti»