CALCIOMERCATO. Higuain-Milan, quasi fatta: il “sì” dell’argentino sblocca lo scambio Bonucci-Caldara

Mancano gli ultimi dettagli, poi Gonzalo Higuain sarà il nuovo centravanti del Milan. Il “Pipita” ha accettato il prestito al club rossonero, facendo prendere alla trattativa una piega definitiva e precisa. Verso la chiusura, quindi, anche il maxi-scambio che coinvolge Mattia Caldara, che partirebbe in direzione Milano, e Leonardo Bonucci, pronto, invece, ad un clamoroso ritorno dopo appena un anno dalla cessione-shock ai rossoneri.

GIORNATA INTENSA, TRATTATIVA AD OLTRANSA

Oggi è stata una giornata densa di incontri, colloqui, trattative. E’ durato circa un’ora il vertice a Casa Milan fra il ds rossonero Leonardo, Beppe Marotta e Fabio Paratici. Si è trattato di un incontro interlocutorio, non decisivo. In particolare resta il nodo relativo alle richieste economiche dell’attaccante argentino, sia per la buonuscita che chiede alla Juve, sia per l’ingaggio che dovrebbe percepire al Milan. L’intesa invece sarebbe stata raggiunta sul costo dell’operazione: i rossoneri dovrebbero sborsare 18 milioni per il prestito annuale e altri 36 per il riscatto del giocatore.