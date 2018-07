CALCIOMERCATO. Juve, assalto del Liverpool per Dybala. Torino, Cairo: “Niang non ha chiesto di andare via”

Con il mondiale in dirittura d’arrivo sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato, che entra sempre più nel vivo. In particolare è un asse caldissimo quello tra Italia e Gran Bretagna, con il Liverpool, finalista della scorsa Champions League, che ambisce a costruire una squadra competitiva per replicare i risultati della scorsa annata.

JUVE, DALL’ARGENTINA: PRONTI 90 MILIONI PER DYBALA

Secondo quanto riferiscono AS e l’emittente argentina TyC, i “Reds” farebbero sul serio per Paulo Dybala e sono pronti a mettere sul piatto fino a 90 milioni di euro per il fantasista bianconero. I rappresentanti del club inglese – secondo la stampa estera – si sarebbero già messi in contatto con l’entourage dell’argentino, pronti ad offrirgli il ruolo di protagonista che rischia di perdere alla Juve, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo.

Intanto prende sempre più forma una potenziale doppia cessione, sempre in Inghilterra, fronte Chelsea. La prima dovrebbe essere quella di Gonzalo Higuain, che ai “Blues” ritroverebbe il tecnico della stagione dei record a Napoli: con l’arrivo di CR7 il Pipita è fortemente tentato dal trasferimento e dal progetto tecnico di Maurizio Sarri. Potrebbe raggiungerlo anche Daniele Rugani, la cui valutazione è di circa 40 milioni: non mancano gli estimatori in Premier, ma anche in questo caso si tratterebbe di un ricongiungimento con l’ex allenatore dei partenopei, che ha allenato il difensore a Empoli.

TORINO, CAIRO: “NIANG RESTA. CERCHIAMO UN ESTERNO”. ARRIVA ROSATI

Molto attivo il Torino, con il presidente Urbano Cairo che ha fatto il punto sul futuro di M’Baye Niang. “Non ha chiesto a nessuno di andare via. È in vacanza perché ha fatto i Mondiali”, ha detto il patron granata. “Per quanto riguarda il discorso degli esterni, vediamo… diciamo che sicuramente lì potremo fare ancora qualcosa. Antonelli? Non ho avuto notizie”. In serata, intanto, il Torino ha ufficializzato l’ingaggio fino al 30 giugno 2019 del portiere Antonio Rosati, che si trasferisce nella città della Mole dopo tre stagioni a Perugia.