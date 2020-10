Calciomercato Juve, fatta per Chiesa. Douglas Costa torna al Bayern

Chiusa in extremis la trattativa per l'esterno viola: a breve la firma sul contratto, arriverà in prestito in un'operazione da circa 50 mln di euro totali

E’ fatta per Federico Chiesa alla Juventus. Colpo dei bianconeri, che si sono assicurati in extremis l’esterno d’attacco ormai ex Fiorentina, che arriverà in prestito biennale oneroso con un futuro obbligo di riscatto.

VISITE MEDICHE IN CORSO

Il calciatore sta sostenendo le visite mediche a Firenze, dove si trova in ritiro con la nazionale. Al termine di queste, poi, sarà il turno sulla firma del contratto che lo renderà un nuovo giocatore bianconero. Le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 50 milioni di euro.

DOUGLAS COSTA TORNA AL BAYERN MONACO

A sbloccare la trattativa per l’esterno ex viola anche la cessione di Douglas Costa, che torna al Bayern Monaco. Per lui un prestito secco: l’ufficialità è arrivata poco fa dai canali ufficiali del club.