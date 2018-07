CALCIOMERCATO. Juve, Higuain dice sì al Milan. Idea De Ligt se parte Rugani

Il nome caldo del calciomercato bianconero in uscita in queste ore è quello di Gonzalo Higuain. L’argentino, nelle ultime settimane spesso accostato al Chelsea, sembra, però, aver dato verbalmente il proprio assenso ad un possibile trasferimento al Milan. Il “Pipita” vuole comunque una buonuscita dalla Juventus, sia che vada alla corte di Maurizio Sarri, sia che si trasferisca in rossonero. Le cifre della possibile trattativa si aggirano intorno ai 55 milioni di euro: soldi che il Milan, in attesa della decisione del Tas di Losanna, potrebbe ricavare dalla cessione, sempre più vicina, di Andrè Silva al Wolverhampton: i 45 milioni di euro che gli inglesi pagherebbero per averlo servirebbero a finanziare l’arrivo di Higuain dalla Torino bianconera.

LA JUVE CERCA IL SOSTITUTO DI RUGANI: IDEA DE LIGT

A proposito di cessioni, sembra ormai in dirittura di arrivo la trattativa tra Rugani e il Chelsea: i “Blues” sono pronti a soddisfare le richieste dei bianconeri che riguarderebbero una cifra intorno ai 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro). In casa Juve, quindi, si cerca un sostituto: il nome più quotato sembra essere quello di Matthijs de Ligt, difensore olandese classe ’99 in forza all’Ajax. La richiesta del club di Amsterdam, però sembra essere piuttosto elevata: 50 milioni di euro. Si tratta, quindi, per abbassare il prezzo del cartellino.