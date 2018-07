CALCIOMERCATO. Juve, idea Pogba se parte Pjanic. Torino, Boyè via in prestito

Si cerca un centrocampista: valutate diverse opzioni, tra cui un ritorno in bianconero del francese. I granata possono chiudere per Krunic.

Juventus attivissima sul mercato: dopo aver sferrato il colpo Ronaldo, i bianconeri non sembrano essere intenzionati a fermarsi e le trattative si fanno sempre più frenetiche. A creare un po’ d’ansia ai tifosi sono i nomi in uscita, con Higuain e Rugani che hanno ormai le valigie pronte. A loro potrebbe unirsi Miralem Pjanic: per il centrocampista bosniaco, nelle ultime ore, è arrivata l’offerta del Manchester City di circa 80 milioni di euro, rifiutata però dalla Juve, che per farlo partire ne vorrebbe almeno 100.

JUVE, IL VALZER DEI CENTROCAMPISTI

Con i soldi delle varie uscite la Juve pensa in grande: Marotta e Paratici potrebbero dare l’assalto a uno tra Milinkovic-Savic e Pogba. Tra i due il nome più fattibile è quello del neo campione del mondo francese, viste le richieste di Lotito per il serbo. Altri nomi discussi in dirigenza sono quelli di Kovacic e Thiago Alcantara, da tenere d’occhio sempre in caso di cessione di Pjanic.

TORO: VIA BOYE’, ARRIVA KRUNIC?

In casa granata, intanto, arriva una cessione ufficiale in prestito: è quella di Lucas Boyè: il 22enne argentino vola in direzione AEK Atene. Nell’operazione ci sarà anche l’opzione di riscatto a fine stagione, fissato a 6,5 milioni. Il nome più caldo in entrata invece sembra essere nuovamente quello di Rade Krunic: il bosniaco, che era vicino al Chievo, si è invece allontanato dai veronesi, a causa delle difficoltà societarie del club. Il prezzo è fissato intorno ai 7 milioni, con Cairo cercherà di abbassare la richiesta dell’Empoli.