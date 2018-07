CALCIOMERCATO. Juve, si pensa ad un Bonucci-bis. Offerta per Godin

La protagonista principale del calciomercato estivo continua ad essere la Juventus: nelle ultime ore sta iniziando a prendere corpo una trattativa che avrebbe del clamoroso. Il nome è quello di Leonardo Bonucci, e non è un nome nuovo in casa bianconera. Dopo appena un anno al Milan il difensore potrebbe tornare alla corte di Massimiliano Allegri, piuttosto che andare in direzione PSG. Nella trattativa potrebbe essere inserito Caldara, che andrebbe al Milan, mentre per Higuain le due società dialogano a parte.

Ma non è tutto, perché visto che Rugani sembra intenzionato ad accettare la proposta del Chelsea, la Juve continua a corteggiare Godin dell’Atletico Madrid che non ha ancora detto sì alla proposta di rinnovo dei “Colchoneros”. Così Marotta e Paratici hanno fatto arrivare al difensore uruguayano l’offerta di triennale da 6 milioni a stagione. Ci sono stati anche nuovi contatti con la Lazio per il trasferimento a Torino sponda bianconera di Milinkovic-Savic: adesso la Juve, pur di avere il serbo, sarebbe disposta a offrire 120 milioni di euro. Il punto è che nell’offerta sarebbe compresa una contropartita tecnica, ovvero Pjaca. Bisognerà convincere il presidente laziale Lotito, che vorrebbe solo il “cash”. L’ipotesi diventerebbe possibile se davvero i campioni d’Italia vendessero Pjanic (Premier o Liga le ipotesi) per 100 milioni.