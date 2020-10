Calciomercato Toro, doppio colpo al fotofinish: arrivano Gojak e Bonazzoli

Ultimo giorno di mercato movimentato per il Torino. I granata hanno finalizzato un doppio colpo in entrata proprio al fotofinish della sessione, terminata poco fa (alle 20): ufficializzati gli acquisti di Federico Bonazzoli e Amer Gojak.

I DUE ACQUISTI

Il primo, attaccante classe 1997, viene dalla Sampdoria. Per lui già due presenze con la maglia blucerchiata in questa stagione, contro Juventus e Benevento. Gojak, anche lui 23enne, arriva dalla Dinamo Zagabria: il suo contratto è stato depositato dal ds Vagnati proprio sul “gong” del calciomercato, a pochi minuti dal termine. Entrambi i colpi sono in prestito con obbligo di riscatto.

CEDUTO DJIDJI

In giornata il Toro ha poi anche chiuso per la cessione di Djidji, che resta in Serie A e si accasa al Crotone. Per lui trasferimento a titolo temporaneo.