La prima operazione del mercato di riparazione invernale del Torino, aperto da oggi, è una cessione (in prestito): Vincenzo Millico, classe 2000, passa al Frosinone.

A confermare la trattativa completata proprio il club gialloblu, via social. Millico, cresciuto nelle giovanili del Toro, ha esordito in prima squadra nel 2019. Da allora 15 le presenze in campo con la maglia granata. Quest’anno, per lui, solo tre presenze da subentrato.