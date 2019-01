Caldaie spente, classi al gelo. Gli studenti rimandati a casa

Rientro polare per molti studenti, con scuole al freddo a Cuorgnè, Chivasso e Susa, con alcuni istituti costretti di fatto a prolungare le vacanze di Natale, come a Cuorgné dove è toccato a trecento studenti della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Cena”.

Tutto è cominciato ieri mattina, quando all’apertura della scuola nelle aule non si superavano i 10 gradi. Impossibile far lezione, al che hanno avvertito le famiglie il dirigente scolastico, Federico Morgando, ed il personale dell’istituto che hanno provveduto anche a fornire assistenza a quei pochi studenti che non hanno potuto tornare a casa.

Probabilmente la caldaia era andata in blocco già nel corso delle vacanze ma fino a ieri non se ne era accorto nessuno. Il Comune è prontamente intervenuto per ripristinare l’impianto e permettere già da oggi ai ragazzi di rientrare a scuola.

Analogo problema anche a Chivasso per la scuola dell’Infanzia Peter Pan di via Paleologi, plesso che fa parte dell’istituto comprensivo Demetrio Cosola. A spiegare l’accaduto è intervenuta l’assessora all’Istruzione, Tiziana Siragusa avvisata dell’accaduto: «Si è verificato un problema al riscaldamento causato dalla mancanza di corrente che si è registrata il primo dell’anno. Questa mattina quando la bidella è arrivata a scuola pensava di trovare acceso il riscaldamento, che si attiva automaticamente. Trovandolo spento, lo ha dovuto accedere lei però le temperatura non era sufficiente a garantire l’accoglienza dei bambini e, avvertita la dirigenza, alcuni genitori hanno deciso di portare a casa i propri figli». In questo caso il complesso è rimasto comunque aperto con bambini che hanno frequentato con il giubbotto addosso (con una temperatura di poco più di dieci gradi) e altri che i genitori hanno riportato a casa.

Infine a Susa è stato il sindaco Sandro Plano ad avvertire che «a causa di una notevole perdita d’acqua nell’impianto di riscaldamento della Scuola secondaria di primo grado “B. Giuliano”, è in atto una riparazione che terminerà non prima di martedì 8 gennaio. L’intervento si rende necessario per poter garantire una temperatura adeguata allo svolgimento delle normali attività scolastiche che, pertanto, dovranno essere sospese nei giorni di lunedì 7 e martedì 8 gennaio».