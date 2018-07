Caldo da bollino rosso a Torino: giovedì livello di allerta 3

C’è anche Torino tra le 18 città contrassegnate dal bollino rosso per la giornata di giovedì 2 agosto dal Ministero della Salute. Allerta 3 per il capoluogo piemontese, al pari di varie altre città del nord e del centro come Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

In tutta la regione per i prossimi giorni sono attese temperature superiori alla norma di 5 o 6 gradi, con elevati tassi di umidità provocati da un anticiclone africano presente sul Mediterraneo centro-occidentale unito a un’area di alta pressione sulla Scandinavia.

Le temperature che si registreranno nei prossimi giorni, secondo Arpa Piemonte, raggiungeranno i 35 gradi con picchi di 38 previsti proprio per giovedì. Solo domani, mercoledì, potrebbe verificarsi un lieve calo nel pomeriggio, con lievi fenomeni temporaleschi.