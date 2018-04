Caldo record in media e alta montagna, giovedì 26 l’inversione di tendenza

Si continua a boccheggiare anche in Piemonte per l’ondata di caldo anomalo e fuori stagione che da alcuni giorni ha interessato tutta la regione, con punte di dieci gradi in più rispetto alle medie consuete, dalla pianura alle alte quote.

La media odierna delle massime per le località di pianura, secondo quanto rivelato da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è di 27.7 gradi, decisamente inferiore – comunque – rispetto al record storico dei 30.7 gradi registrati ad aprile 2011, sette anni fa.

Record battuto, invece, per le stazioni di media e alta montagna, dove si sono toccati i 24.9 gradi sul Monte Carza. Picchi di caldo anche a Domodossola (31.9 gradi), Candoglia Toce (31.4), Bra (30.6), Casale Monferrato (30.4), e Giardini Reali (30.2).

Per fortuna il tasso di umidità nei bassi strati dell’atmosfera ha consentito di mitigare gli effetti della calura, riducendo la sensazione di disagio fisico. Fa caldo ma non c’è afa, insomma, un caldo che dovrebbe resistere almeno fino al 26 aprile.