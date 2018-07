Caldo torrido a Torino, per il ministero della Salute è livello di allerta 2

Il caldo torrido comincia a raggiungere valori preoccupanti. Livello di allerta 2, quello di colore arancione, per Torino, Bolzano e Perugia. Lo si evince dal Bollettino online delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.

Il livello 2, sottolinea il ministero, indica temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle fasce a rischio. I consigli per ovviare al problema sono piuttosto scontati: evitare di uscire nelle ore più calde, bagnarsi con acqua fresca, bere molti liquidi, mangiare in modo leggero e accendere – per chi lo ha – il condizionatore.

Inoltre, dal ministero si raccomanda di evitare di lasciare da soli in macchina, neppure per brevissimi periodi, persone non autosufficienti. Domani l’ondata di calore dovrebbe lasciare Torino, ma resta l’allerta livello 2 per Perugia e Bolzano. Nel capoluogo umbro sabato 21 sarà raggiunto addirittura il livello 3, quello in cui l’allarme è esteso non solo alle categorie a rischio, ma a tutta la popolazione.