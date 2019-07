CALENDARI SERIE A. Juve, subito Napoli e Fiorentina. Toro, c’è l’Atalanta alla 2ª

Inizio in salita per granata e bianconeri. Il derby della Mole all'11ª giornata (3 novembre/5 aprile)

E’ nata la Serie A 2019-20: oggi, a Milano, ci sono stati i sorteggi dei calendari della nuova stagione del campionato italiano che prenderà il via il weekend del 24-25 agosto per poi chiudersi il 24 maggio 2020, in vista dei prossimi Europei di calcio che si terranno nella prossima estate.

JUVE, C’E’ SUBITO IL NAPOLI. TORO, SFIDA ALL’ATALANTA

Esordio in trasferta per la nuova Juventus di Sarri: sarà il Parma la prima avversaria dei bianconeri in questo nuovo campionato, mentre il Torino sfiderà il Sassuolo in casa. La seconda giornata, invece, regala due big match: oltre al derby di Roma spicca la super sfida tra Juventus e Napoli, ovvero le due squadre che si sono contese lo scudetto negli ultimi anni. Sfida difficile anche per i granata di Mazzarri, che dovranno affrontare l’Atalanta, terza nella scorsa stagione, a Bergamo.

IL DERBY DELLA MOLE ALL’11ª GIORNATA

L’inizio del campionato per la Juventus non sarà dei più facili: oltre al Napoli, i bianconeri affronteranno la Fiorentina in trasferta alla 3ª giornata e quindi l’Inter di Conte alla 7ª. Per il Torino, invece, occhio alle sfide a Milan (5ª) e al Napoli (7ª). Per il derby della Mole, invece, bisognerà aspettare fino alla 11ª giornata, con andata in casa dei granata (il 3 novembre) e ritorno allo Stadium (il 5 aprile).

IL CALENDARIO COMPLETO

1ª giornata

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

SPAL-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

2ª giornata

Atalanta-Torino

Bologna-SPAL

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma

3ª giornata

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

SPAL-Lazio

Torino-Lecce

4ª giornata

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juventus-Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-SPAL

Udinese-Brescia

5ª giornata

Brescia-Juventus

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Bologna

Verona-Udinese

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Atalanta

Torino-Milan

6ª giornata

Cagliari-Hellas Verona

Juventus-SPAL

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Fiorentina

Napoli-Brescia

Parma-Torino

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Bologna

7ª giornata

Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo

Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan

Verona-Sampdoria

Inter-Juventus

Roma-Cagliari

SPAL-Parma

Torino-Napoli

8ª giornata

Brescia-Fiorentina

Cagliari-SPAL

Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta

Milan-Lecce

Napoli-Verona

Parma-Genoa

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Inter

Udinese-Torino

9ª giornata

Atalanta-Udinese

Bologna-Sampdoria

Fiorentina-Lazio

Genoa-Brescia

Verona-Sassuolo

Inter-Parma

Lecce-Juventus

Roma-Milan

SPAL-Napoli

Torino-Cagliari

10ª giornata

Brescia-Inter

Cagliari-Bolgona

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Milan-SPAL

Napoli-Atalanta

Parma-Verona

Sampdoria-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

11ª giornata

Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Fiorentina-Parma

Genoa-Udinese

Verona-Brescia

Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio

Roma-Napoli

SPAL-Sampdoria

Torino-Juventus

12ª giornata

Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina

Inter-Verona

Juventus-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Genoa

Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Bologna

Udinese-SPAL

13ª giornata

Atalanta-Juventus

Bologna-Parma

Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari

Milan-Napoli

Roma-Brescia

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

SPAL-Genoa

Torino-Inter

14ª giornata

Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino

Hellas Verona-Roma

Inter-SPAL

Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Parma-Milan

15ª giornata

Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Cagliari

SPAL-Brescia

Torino-Fiorentina

Udinese-Napoli

16ª giornata

Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Verona-Torino

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-SPAL

17ª giornata

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-SPAL

Udinese-Cagliari

18ª giornata

Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina

Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo

Juventus-Cagliari

Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

SPAL-Verona

19ª giornata

Cagliari-Milan

Fiorentina-SPAL

Hellas Verona-Genoa

Inter-Atalanta

Lazio-Napoli

Parma-Lecce

Roma-Juventus

Sampdoria-Brescia

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo