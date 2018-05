Calo degli affari e malasosta: tutti i guai di piazza Bengasi

«Il centro sarà a due passi», oppure «Porta Nuova-piazza Bengasi in 8 minuti». Gli slogan attaccati ai cantieri non mancano, ma chi ha un esercizio commerciale in piazza Bengasi, prima ancora che al domani, pensa all’oggi. I lavori della metropolitana sono proseguiti anche durante l’ultimo ponte e le due fermate, una nei pressi della banca Bnl e l’altra di fronte al negozio Pia Tessuti, sono praticamente terminate.

E mentre la talpa Masha è ormai allo sprint finale verso il Lingotto, a marzo è stata ultimata la realizzazione del piano di rotolamento dei treni nel tratto di galleria tra la piazza e il pozzo terminale. Ma le attività della zona non se la passano bene. «Non basta vendere durante i giorni di vacanza, perché poi bisogna tirare avanti per il resto dell’anno. E da 200 persone al sabato siamo passati, in questi ultimi tempi, a 80-90 circa», lamenta Ettore, presente in loco dal 1996 con la sua macelleria.

Stessa musica anche in altri esercizi: «C’è stato un calo del 50-60% degli affari», affermano dalla panetteria di fronte alla stazione dei taxi. A non percepire la flessione del commercio sono i negozi aperti da stranieri: parrucchieri, kebab, pizzerie e minimarket, spuntati fuori come funghi da quando sono iniziati i lavori. Per il resto, in zona l’unica voce fuori dal coro è quella del bar tabaccheria di Massimo Migliardi, aperto dal 2012: «L’80% circa dei lavoratori del cantiere viene a bere un caffè o a mangiare da noi».

Eppure gli sgravi sulle tasse Tari, Cosap e Cip ci sarebbero eccome: in piazza Bengasi sono del 100%, così come nel tratto che da via Sommariva conduce verso il sottopasso, mentre tra via Sommariva e corso Maroncelli la percentuale scende al 50%. O almeno, così era durante l’anno passato. «Abbiamo chiesto, anche per quest’anno, una conferma delle agevolazioni fiscali nella stessa percentuale del 2017 – racconta Giovanni Tantimonaco, membro dell’associazione commercianti di via Nizza – ma non ci hanno ancora dato una risposta. E anche il tavolo di cantiere sullo stato delle operazioni, da troppo tempo, non viene più convocato. Per non parlare poi della questione-grattacielo. Ora i lavori sono ripartiti, ma temiamo che il cronoprogramma non verrà rispettato nemmeno questa volta. Nel frattempo, molte attività hanno chiuso e altre sono in difficoltà».