Caluso, arrestata coppia di usurai: prestavano denaro con tassi del 300 per cento

Nel mirino piccoli imprenditori, pensionati e soggetti in difficoltà: sequestrati cinque appartamenti e decine di migliaia di euro

Prestavano denaro con tassi d’interesse del 300 per cento annuo, soprattutto a piccoli imprenditori, pensionati con difficoltà nel provvedere alle spese mensili, o ancora a soggetti in crisi.

Una coppia di Caluso, un uomo di 50 anni e la compagna dipendente presso una casa di riposo, è stata arrestata dagli operatori della guardia di finanza di Ivrea. Lui è stato portato in carcere, a lei è stato notificato il divieto di avvicinarsi alle vittime.

Sequestrati nel corso dell’operazione cinque appartamenti nelle disponibilità della coppia a Caluso, 300mila euro depositato sui conti correnti e altre migliaia di euro in contanti, assegni e cambiali trovati in casa al momento del blitz.

I prestiti a tassi usurari venivano fatti in contanti, sia presso l’abitazione dei due o delle vittime, sia presso luoghi pubblici come i caselli dell’autostrada Torino-Milano. Addirittura un taglieggiato era stato costretto ad assumere fittiziamente il 50enne presso la sua agenzia di viaggi, per consentirgli di giustificare l’origine dei proventi dichiarati.