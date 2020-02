A Camera la storia d’Italia in 300 scatti

Le prime foto le acquistò da Pasquali, un fotografo dell’ “Unità”. «Erano 33 scatti, li pagai tre milioni delle vecchie lire». L’ultima in ordine di tempo entrata a far parte della sua collezione è di Luigi Ghirri, “L’Alpe di Siusi”. In mezzo oltre duemila stampe. «E ora basta – dice Guido Bertero – concludo qui la mia carriera di collezionista e poi dovrò anche pensare di dare una destinazione a questa raccolta». Nel frattempo una selezione di questa raccolta nata proprio a Torino (dove vive Bertero), una delle più grandi in Italia e unica per originalità di impostazione e qualità delle immagini, è esposta da oggi e fino al 10 maggio prossimo a Camera – Centro Italiano per la Fotografia nella rassegna curata da Walter Guadagnini “Memoria e passione. Da Capa a Ghirri. Capolavori della collezione Bertero”, in via delle Rosine. Capolavori che raccontano la storia della fotografia nel nostro Paese e insieme mezzo secolo di storia italiana. Con alcune pietre miliari, come “La strada per Palermo” di Robert Capa in cui è ritratto un contadino nell’atto di indicare la strada ad un gruppo di soldati, “Gli italiani si voltano”, scattata da Mario De Biasi e che immortalano un gruppo di uomini che si voltano al passaggio di una formosa Moira Orfei, i notissimi scatti di Tazio Secchiaroli al Rugantino di Roma con lo spogliarello di Aiché Nanà e sul set di 8 ½ di Fellini; l’icona di Eugene W. Smith, “Wake”, veglia funebre, del 1951, una delle foto più celebri della storia.

