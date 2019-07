Cameriere taglia la gola al titolare del ristorante che perde anche la vista

Maurizio Farina, un ristoratore torinese di 46 anni, si trova in un letto d’ospedale e lotta per vivere. Un suo ex dipendente ha cercato di sgozzarlo con il coccio di una bottiglia. Gli ha reciso la giugulare, e ora Farina, come conseguenza di quel ferimento, ha anche perso la vista. Gabriel Toader Greg, romeno di 28 anni, era stato assunto come cameriere nel ristorante su segnalazione di una ex dipendente. «Gabriel è molto bravo e ha bisogno di lavorare», aveva detto la ragazza. Ma fin dai primi giorni, il romeno si era mostrato aggressivo e assenteista. Il titolare (che è assistito dall’avvocato Antonio Foti), dopo ripetuti richiami, aveva deciso di interrompere il rapporto. Appresa la notizia Gabriel aveva prima tentato di aggredire il ristoratore, poi se ne era andato minacciando pesanti ritorsioni nei confronti dell’uomo e della sua famiglia.

