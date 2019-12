Camerieri e cuochi senza contratto: sette lavoratori in nero dentro il bar

Sette lavoratori “in nero”, sanzioni fino a 100mila euro, oltre alla proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono i dati di un intervento della Guardia di Finanza della tenenza di Ivrea che nei giorni scorsi ha controllato una nota caffetteria a Rivarolo Canavese. Le Fiamme Gialle che hanno condotto l’attività, hanno potuto constatare che quasi l’intero staff del locale, sette lavoratori, prestavano la loro opera totalmente “in nero” o irregolarmente, esposti in tal modo ad elevati rischi in termini di sicurezza e di garanzie assistenziali.

«Oltre alle gravi responsabilità inerenti l’assunzione del personale – spiegano dal comando della Guardia di Finanza -, sono state riscontrate anche anomalie contabili ed amministrative, che stiamo ancora verificando». Tutto giovane il personale impiegato che ricopriva le mansioni di cuoco, barista e cameriere, naturalmente senza il beneficio di alcun contratto di lavoro. «La tutela dei giovani lavoratori – aggiungono dalla Tenenza eporediese – viene perseguita con costanza anche al fine di evitare sfruttamenti da parte di esercenti poco lungimiranti e senza scrupoli». Ora la commerciante titolare della caffetteria, rischia sanzioni sino a 100mila euro e la sospensione dell’attività. L’intervento della Guardia di Finanza ha indotto infine l’imprenditrice alla regolarizzazione dei dipendenti i quali hanno quindi potuto beneficiare, così come previsto dalla legge, di una regolare assunzione e di un’adeguata copertura assicurativa. Da verificare fino a quando dureranno queste assunzioni e se non saranno interrotte da licenziamenti. La regolarizzazione dei lavoratori è stata decisiva per la titolare dell’esercizio commerciale, per proseguire l’attività, tant’è che ieri la proprietà della caffetteria in una nota ha sottolineato che l’attività lavorativa del negozio procede regolarmente e che «la caffetteria non è stata chiusa». Un bar che funzionava a pieno regime di giri e «nessuno aveva mai sospettato – spiegano sotto i portici di via Ivrea – che tutti quei ragazzi lavorassero senza contratto». Un sospetto che, però, aveva pervaso altri negozianti dello stesso settore della zona, che possono contare su un numero decisamente inferiore di dipendenti. A riguardo, c’è da sottolineare che i controlli della Guardia di Finanza scattano abitualmente d’ufficio, secondo un preciso piano predisposto e coordinato dal comando provinciale, ma anche da segnalazioni da parte di cittadini.