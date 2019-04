Camila Romero, la modella latina infiamma il web

Si chiama Camila Romero, è di origine latina ma è californiana doc. Soprattutto, è una delle modelle più richieste del momento, per il suo corpo perfetto e per i lineamenti decisi, marcati, che la fanno assomigliare a una femme fatale.

Vive a Los Angeles e la sua popolarità è in grande ascesa, anche perché la giovane e frizzante modella è sempre molto attiva sui social. Soprattutto su Instagram, non passa giorno che non pubblichi scatti sempre più piccanti.

Sarà anche per questo motivo che i suoi follower lievitano con costanza. Le ultime foto Camila Romero le ha pubblicate direttamente dal deserto facendo schizzare la temperatura a cifre letteralmente bollenti.