Sentendo per l’ennesima volta alla radio la storia di come è nato Babbo Natale sulla filiera San Nicola, San Nicklaus, Santa Klaus, ho pensato alla difficoltà per i bambini d’oggi di immaginare il suo arrivo dal camino. Sono anni che nelle case moderne il camino non c’è. I bimbi lo vedono in Tv nei cartoni animati, e meno male, altrimenti chiederebbero cos’è. Fino a età non remote funzionava ancora in tutte le case, anche in città. Ma era nelle case rurali che aveva ancora la sua ancestrale, maestosa funzione di ‘focolare domestico’, luogo davanti al quale si riuniva di sera la famiglia, in tempi ante radio e ante Tv, per pregare, per raccontare storie e leggende godendo l’ultimo calore rimasto sotto la cenere dopo la cena. Perché il camino serviva per cucinare, non solo per scaldare. Per millenni funzionò così, con la grossa pentola di rame appesa alla catena, per avere l’acqua calda, le polente e le minestre. Gli arrosti si facevano con lo spiedo davanti agli alari, e per le altre cotture si spostava un po’ di brace dal camino alle fosse di cottura, sotto le padelle. Chi ha fatto in tempo a veder cucinare così non è fortunato. E’ solo vecchio, come chi ha fatto in tempo a veder i contadini battere il grano coi bastoni e le donne filare. Ma il mondo antico è nei vecchi, e sparisce con loro. Per quello ne è dolce il ricordo. Fa lunga la vita. Non so da dove passi Babbo Natale oggi, ma i bambini hanno abbastanza fantasia per immaginargli altri ingressi, materializzazioni improvvise, miniaturizzazioni magiche per passare dal buco della serratura e successivi ingrandimenti repentini. Il camino tradizionale, ormai, viene via con noi. Non serve più, ma ci scalda ancora il cuore.

