«Camion, auto e bus ci tolgono il sonno»

Situazione critica anche in via delle Robinie, via degli Ulivi e via delle Querce: a quando i lavori?

VIA DEI FAGGI Nel mirino il via vai dei mezzi sopra le buche: «Ci svegliamo per colpa del rumore»

L’impatto delle sospensioni di camion e autobus sulle buche ha finito per spazientire molte famiglie. «Qui non riusciamo nemmeno a chiudere occhio la notte» raccontano i pensionati di via dei Faggi che da tempo devono convivere con assordanti rumori. La motivazione è da ricercarsi in quell’asfalto groviera che si trova a due passi dalle abitazioni. Quando un camion o un mezzo della linea Gtt impatta sulle numerose voragini provoca un rumore che è percepito anche dai residenti della Falchera.

«Sappiamo che in molti punti di Torino sono partiti i lavori – racconta il presidente del Tavolo di Falchera, Rodolfo Grasso – e ci auguriamo che presto sia la volta del nostro quartiere. Ormai non riusciamo nemmeno a concederci un sonnellino pomeridiano. Ma anche di notte la situazione è tragicomica».

Dello stesso avviso anche il presidente della commissione di quartiere, Alessandro Avramo. «Abbiamo già segnalato il problema – racconta Avramo – facendoci carico delle istanze dei nostri cittadini». Analoga situazione, inoltre, si verifica in molte altre vie di Falchera. Come via delle Robinie, via degli Ulivi e via delle Querce.

Anche se in via dei Faggi complice la strada stretta il problema è avvertito come una mezza catastrofe. «Tra un pò – ironizza un residente – dovremmo chiedere di chiudere il passaggio ai mezzi di trasporto».