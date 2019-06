Camion carico di vitelli si ribalta sull’Aurelia, morti 30 animali. Feriti il conducente e la moglie: sono originari del Torinese

Brutto incidente al bivio tra Giuncarico (Grosseto) e Braccagni, sulla Vecchia Aurelia, dove un camion a due piani carico di vitelli è uscito fuori strada e si è ribaltato. Nell’incidente, 36 animali hanno perso la vita. Al volante del camion c’era un uomo di 45 anni originario di Cavour (Torino). Nel violento impatto, l’uomo ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso è stato trasferito a bordo di un elicottero e quindi ricoverato all’ospedale “Le Scotte” di Siena.

FERITA COPPIA DI TORINESI

Al suo fianco, come secondo autista, sedeva la moglie 36enne, originaria di Pinerolo:(Torino): anche lei è rimasta ferita nello schianto ma le sue condizioni sono meno gravi rispetto a quelle del marito. La donna è stata soccorsa e ricoverata all’ospedale Misericordia di Grosseto.

POLIZIA STRADALE AL LAVORO

La polizia stradale, giunta sul posto con le squadre dei vigili del fuoco, è al lavoro, in queste ore, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto in un punto in cui la strada fa una leggera curva a sinistra. Gli agenti hanno prelevato la scatola nera del camion, che però è rimasta gravemente danneggiata nell’impatto.

IL CAMION ERA DIRETTO A CAMPAGNATICO

Il mezzo a due piani, a quanto pare, era partito da Alessandria, dove i vitelli erano stati caricati, e avrebbe dovuto raggiungere un’azienda agricola di Campagnatico nel Grossetano, dopo una sosta al mattatoio della zona.

FORSE UN COLPO DI SONNO LA CAUSA DELLO SCHIANTO

Tra le probabili cause dell’incidente, non viene esclusa l’ipotesi del colpo di sonno del conducente. Questo perché il camion è andato a ribaltarsi sulla sua destra mentre affrontava una curva che invece punta a sinistra. Sul posto con la polizia, i pompieri e le squadre di soccorritori del 118, sono giunti anche i veterinari dell’Asl.

GLI ANIMALI SOPRAVVISSUTI SONO SCAPPATI

Gli animali sopravvissuti sono riusciti a liberarsi dalle lamiere e, spaventati, hanno iniziato a correre disperdendosi nelle campagne circostanti dove successivamente i soccorritori sono riusciti a raggrupparli in due distinti punti. Due pattuglie della polizia stradale di Orbetello sono rimaste a presidiare la zona per segnalare ai veicoli in transito la presenza degli animali vaganti, mentre un equipaggio del distaccamento di Arcidosso si è dato da fare per reperire un altro mezzo adatto a trasportare i vitelli.