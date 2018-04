Incredibile guida impeccabile del conducente in un percorso assai impervio

Un camion da 25 tonnellate passa su una struttura di legno sorretta da cavi di acciaio, posizionata sul fiume Coruh.

Il tir è di una precisione millimetrica: l’autista riesce a passare malgrado il ponte non abbia protezioni e all’apparenza non sia in grado di sorreggere il bestione.

Il video è stato girato a Yusufeli in Turchia. Il passaggio del tir sul fiume Coruh viene ripresa con stupore dai locali.