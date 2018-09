Il camion esce fuori strada e si schianta contro lo spartitraffico

E’ probabile che l’autista del camion ripreso in questo video, sia rimasto vittima di un colpo di sonno. Lo si vede, infatti, fare un “salto” di corsia a sinistra (e qui evitare, di un soffio, un’auto che procede in senso contrario), poi rientrare pericolosamente a destra e infine filare dritto dritto contro lo spartitraffico, dove va a schiantarsi in maniera rovinosa. Il tutto sotto l’occhio vigile dell’automobilista (e della sua telecamerina!) che lo segue e che per nulla al mondo avrebbe azzardato il sorpasso!!