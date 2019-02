L'incendio in via Gramsci: mezzo completamente distrutto

Dramma sfiorato a Borgaro Torinese. Un incendio divampato dalla cabina di guida in seguito a circostanze ancora da chiarire ha interessato e distrutto un camion in transito in via Antonio Gramsci. Il guidatore, in stato di shock, è riuscito a mettersi in salvo e il rogo del mezzo pesante è stato poi spento dai vigili del fuoco di Torino, intervenuti sul posto con tre squadre. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche agenti della polizia locale e carabinieri di Caselle.

L’automezzo trasportava pezzi di lavorazione industriale, alcuni di materiale plastico. Era diretto alla Italmondo ed era immatricolato in Moldavia. Notevoli le ripercussioni sul traffico, con interdizione della circolazione in via Gramsci tra via Garibaldi e via Bottione.